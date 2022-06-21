«Истории Победы»: в Казани открылась фотовыставка памятных монет

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

В преддверии Дня памяти и скорби — одной из самых печальных страниц истории нашей страны — в Казани открылась фотовыставка памятных монет «Истории Победы». Экспозиция расскажет гостям о важных вехах и ключевых событиях Великой Отечественной войны.

«Основная задача ныне живущих — это память и трансляция героического подвига нашего народа во время Великой Отечественной войны. Несмотря на тяготы и лишения, народ всегда верил в Победу, всегда чтил и помнил родной край. Теплое отношение и память к родному краю, ответственность за судьбу своего Отечества нужно транслировать и передавать молодому поколению», — отметила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Память о тяжелых испытаниях народа-победителя запечатлена на многих монетах Банка России. Первая из них была отчеканена в 1965 году — в честь 20-летия Победы. Тогда она была едва ли не в каждой семье, являясь символом отваги и мужества всего советского народа. Проходят десятилетия, но значимость тех событий не уменьшается.

«Банк России с самого момента своего основания выпускает различные памятные монеты. Здесь отдельная роль уделяется монетам, посвященным Великой Отечественной войне. Было выпущено огромное количество монет, на которых изображены ключевые этапы Отечественной войны: это сражение за Москву, битва на Курской дуге, освобождение блокадного Ленинграда», — рассказал управляющий Отделением Банка России — Национальным банком по Республике Татарстан Марат Шарифуллин.

В экспозиции представлено 12 увеличенных изображений памятных монет. В «сокровищнице» выставки как простые юбилейные рубли, так и редкие коллекционные монеты, посвященные ключевым событиям Великой Отечественной, — битва за Москву, снятие блокады Ленинграда, водружение советского знамени над Рейхстагом.

Также на фотопанно посетители смогут увидеть фрагменты известных фронтовых снимков, памятников и мемориалов героям сражений, боевой техники и даже собирательный образ всеми любимого героя — солдата Василия Тёркина.

Стоит отметить, что фотовыставка интегрирована в действующую экспозицию Музея-мемориала Великой Отечественной войны: планшеты с фотографиями стоят в самом начале экспозиции.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Также в рамках мероприятия была презентована монета, посвященная Казани. Ее номинал составляет 10 рублей, она изготовлена из недрагоценного металла. Монета отчеканена Московским монетным двором тиражом 1 млн экземпляров.

«Банк России постепенно выпускает памятные монеты, посвященные городам трудовой доблести. Казань в годы войны стала одним из главных тыловых центров Красной Армии, где жители города обеспечивали бесперебойную работу промышленных предприятий. Эта монета была посвящена труженикам тыла — тем, кто ковал Победу в тылу», — отметил Марат Шарифуллин.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение фрагмента памятника труженикам тыла, установленного в парке Победы в столице Татарстана. Автор монумента — казанский скульптор Махмут Гасимов. Памятник представляет собой архитектурную композицию в виде кургана, на котором изображены наковальня с мечом и колосья пшеницы.

В конце 2019 года Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести». Казани и еще 19 городам это почетное звание было присвоено в 2020 году. В сентябре 2021-го глава государства подписал указ о присвоении звания еще 12 городам.