Банк России выпустил монету «Казань» в серии «Города трудовой доблести»

Банк России 6 мая выпускает в обращение памятные монеты серии «Города трудовой доблести», посвященные Казани, Ижевску, Иркутску и Магнитогорску, сообщила пресс-служба ЦБ.

Номинал монет, изготовленных из недрагоценного металла, — 10 рублей. Диаметр — 22 миллиметра. Тираж каждой монеты — 1 млн штук.

На лицевой стороне монет традиционно обозначен номинал, есть надпись «БАНК РОССИИ» и товарный знак Московского монетного двора.

Фото с сайта Банка России

На оборотной стороне монеты «Казань» расположено рельефное изображение фрагмента памятника труженикам тыла. По окружности имеются надписи, вверху: «КАЗАНЬ», внизу, на ленте: «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».

На монетах, посвященных Ижевску изображен фрагмент памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»; Иркутску — памятника «Танк Т-34-85 "Иркутский комсомолец"»; Магнитогорску — фрагмент монумента «Тыл — фронту».

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — говорится в пресс-релизе.

В конце 2019 года Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести». Казани и еще 19 городам это почетное звание было присвоено в 2020 году. В сентябре 2021-го Путин подписал указ о присвоении звания еще 12 городам РФ.

Памятник труженикам тыла установлен в парке Победы в Казани. Автор монумента – казанский скульптор Махмут Гасимов. Памятник представляет собой архитектурную композицию в виде кургана, на котором изображены наковальня с мечом и колосья пшеницы. На основании памятника выгравирована надпись: «Растившим хлеб, ковавшим меч победы» на русском и татарском языках.