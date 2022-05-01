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Спорт
1 мая 2022  15:20
Артур Халилуллов

Источник: Журавлев покинет «Ак Барс» ради НХЛ

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Российский хоккеист Даниил Журавлев не продлит контракт с «Ак Барсом» и уедет в НХЛ играть за «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на агента игрока Сергея Исхакова.

В прошедшем сезоне 22-летний Журавлев набрал 6 (1+5) очков в 43-х матчах за «Ак Барс» в КХЛ.

Напомним, что «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв серию омскому «Авангарду» в шести матчах (2-4).

Накануне «Ак Барс» объявил о расставании с шестью хоккеистами. 

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о первых действиях «Ак Барса» на трансферном рынке КХЛ.

#Ак барс #кхл #НХЛ #хоккей
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