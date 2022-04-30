«Ак Барс» объявил о расставании с шестью хоккеистами

Шесть хоккеистов покинули «Ак Барс» в связи с истечением срока контрактов. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Казанцы объявили о расставании с вратарём Игорем Бобковым, защитниками Романом Рукавишниковым, Марком Барберио, Джейсоном Демерсом, а также нападающими Эриком Фером и Пером Линдхольмом.

Фото: © ak-bars.ru

Напомним, что «Ак Барс»» вылетел в первом раунде текущего плей-офф, проиграв серию омскому «Авангарду» в шести матчах (2-4).

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о первых действиях «Ак Барса» на трансферном рынке КХЛ.