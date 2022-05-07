Источник: Зарплата Семенова в «Ак Барсе» составит 65 млн рублей в год

Стала известна заработная плата новичка «Ак Барса» Кирилла Семенова в казанском клубе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 27-летний центральный нападающий будет получать в «Ак Барсе» 65 миллионов рублей в год.

Минувший сезон центральный нападающий провел в «Авангарде» и «Торонто Мэйпл Лифс». В составе омского клуба Семёнов набрал 10 (4+6) очков в 21 матче с показателем полезности +4.

В нынешнем сезоне Семёнов в составе омского «Авангарда» выбил в первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» (4-2), но уступил в полуфинале Восточной конференции магнитогорскому «Металлургу» (3-4).

Стоит отметить, что также ранее стало известно, сколько в казанском клубе получат другие новички «барсов» Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором раскрыла причины переезда звездных хоккеистов в казанский клуб.