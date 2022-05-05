СМИ: Шипачев может получить в «Ак Барсе» 200 млн рублей за сезон, Войнов – 120

Стало известно, сколько получат в «Ак Барсе» новички казанского клуба Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, заработная плата Шипачева в следующем сезоне составит 95 миллионов рублей. При этом в контракте хоккеиста предусматриваются бонусы, в результате которых форвард может получить дополнительно еще 109 миллионов рублей: если наберет 20 очков в регулярном чемпионате (19 млн рублей) и войдет в топ-3 игроков КХЛ по плюс-минус, голам и набранным очкам (90 млн рублей).

В свою очередь, Войнов может получить в казанском клубе до 120 миллионов рублей за сезон. К зарплате защитника в 75 миллионов могут добавиться бонусы в виде 45 миллионов рублей: если хоккеист наберет 15 очков в регулярном чемпионате (15 млн рублей) и войдет в топ-3 защитников КХЛ по плюс-минус и набранным очкам (30 млн рублей).

35-летний форвард Шипачёв в минувшем сезоне, набрав 67 очков (24+43) в третий раз подряд стал самым результативным игроком «регулярки». Кроме того, Вадим номинирован на звание MVP регулярного сезона.

32-летний защитник Войнов набрал 41 результативный балл (10+31) в 51 матче сезона 2021/22 КХЛ.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором раскрыла причины переезда Войнова и Шипачева в Казань.