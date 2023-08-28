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Политика 28 августа 2023 08:31

Источник: Турция и ООН готовятся к новым переговорам с Россией по зерновой сделке

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Источник: Турция и ООН готовятся к новым переговорам с Россией по зерновой сделке
Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Турция и ООН рассматривают возможности для проведения переговоров с российской технической делегацией в Стамбуле по зерновой сделке. Об этом РИА Новости рассказал источник, участвующий в переговорном процессе.

«Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения», — заявил собеседник агентства, добавив, что процесс не останавливается.

Ранее о том, что Турция, ООН и Россия могут провести трехсторонние переговоры по зерновой сделке, сообщала газета Milliyet. Действие соглашения, напомним, прекратилось 18 июля 2023 года. Причины выхода Москвы из черноморской инициативы позднее объяснил Президент России Владимир Путин.

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