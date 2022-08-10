«Химки» опровергли новость, что Юран был уволен за попытку организовать договорной матч

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг новость о том, что увольнение экс-наставника команды Сергея Юрана связано с попыткой организовать договорной матч против «Ростова». По словам функционера, данная информация не соответствует действительности.

«Я всегда радуюсь таким сплетням и небылицам (смеётся). Это, конечно же, глупость. «Ростов» ещё и отказался от предложения Юрана? Благородно отказались. Как вообще может главный тренер о чём-то договариваться? Зная Юрана, он бы сам башку отвернул тому, кто пытался бы о чём-то договориться с соперником», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил о том, что в конце прошлого сезона Юран предложил «Ростову» сдать игру в обмен на гарантированные шесть очков в новом розыгрыше РПЛ, но получил отказ.

Чуть позже подробности переговоров стали известны экс-главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу, который потребовал инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова уволить Юрана и всех причастных к этой ситуации.

В итоге, в третьем туре нынешнего сезона «Химки» проиграли все тому же «Ростову» (0:1), а Юран был отправлен в отставку.