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Происшествия 7 июля 2025 17:38

Источник: Роман Старовойт мог стать фигурантом уголовного дела

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Бывший министр транспорта Роман Старовойт, тело которого нашли сегодня в его личном автомобиле в Одинцово, мог стать фигурантом уголовного дела, пишет «RT» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как указано в публикации, уголовное дело касалось хищения средств при строительстве оборонительных сооружений в Курской области в 2022—2024 годах, когда Старовойт возглавлял регион.

Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Путин своим указом освободил Старовойта от занимаемой должности.

Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. Ранее, с октября 2018 до мая 2024 года, он был губернатором Курской области (до сентября 2019-го – как врио).

До этого с ноября 2012 года Роман Старовойт руководил Федеральным дорожным агентством (Росавтодором). В начале октября 2018-го – заместитель министра транспорта РФ.

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#Уголовное дело
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