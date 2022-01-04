Источник: около 27 млн рублей заработает Фер в «Ак Барсе» до конца сезона

Канадский форвард «Ак Барса» Эрик Фер заработает 22-27 млн рублей в Казани до конца текущего сезона КХЛ, сообщает Metaratings. За два матча в команде Квартальнова нападающий заброшенными шайбами не отметился.

В прошлой игре «Ак Барс» разгромил (6:2) в Новосибирске «Сибирь». Казанцы занимают третье место в таблице Восточной конференции. Завтра татарстанская команда сыграет в Хабаровске против местного «Амура». Начало встречи в 9:30 по московскому времени.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало статью о статистических итогах выступления «Ак Барса» в текущем регулярном чемпионате КХЛ.