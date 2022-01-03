«Ак Барс» разгромил «Сибирь» в Новосибирске

Казанский «Ак Барс» крупно обыграл (6:2) в Новосибирске местную «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что игра против «Сибири» стала для главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова 800-й в лиге.

В первом периоде команды показали равный хоккей, обменявшись голами. На 19-й секунде форвард «барсов» Коваленко открыл счет. Однако Литовченко восстановил равновесие в счете в середине периода.

В середине второго периода Кагарлицкий и Кэмпфер обеспечили «Ак Барсу» преимущество в две шайбы, но Шенфельд в концовке периода сократил разницу в счете до минимума — 2:3.

В третьем периоде борьбы не получилось. Казанцы владели преимуществом и забросили три безответные шайбы в ворота «Сибири», одержав крупную победу. Кагарлицкий оформил дубль. Также шайбами отметились Уил и Галимов.

«Сибирь» – «Ак Барс» – 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)

0:1 Коваленко (Галимов, 00:19)

1:1 Литовченко (Ли, Чайковски, 08:56, 5х4)

1:2 Кагарлицкий (Линдхольм, 30:20, 4х4)

1:3 Кэмпфер (Хенкель, 32:27)

2:3 Шенфельд (Шаров, Пьянов, 36:39, 5х4)

2:4 Уил (Тарасов, 42:58)

2:5 Кагарлицкий (Уил, 46:12, 4х3)

2:6 Галимов (Коваленко, 56:07)