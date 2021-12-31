«Ак Барс» в зеркале цифр: команда Квартальнова на спаде по большинству показателей

Точечная закупка канадцев в «Ак Барсе» не случайна. Это попытка вскочить на подножку уходящего поезда с фаворитами приближающегося плей-офф КХЛ. Об этом неумолимо говорит статистика. Ведь по основным показателям «Ак Барс» в этой «регулярке» сделал шаг назад по сравнению с прошлым сезоном. Подробности – в материале ИА «Татар-информ».

«Ак Барс» в этом сезоне сдал в КХЛ почти по всем ключевым показателям

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Миссия канадцев – подтянуть перспективы «Ак Барса» в плей-офф

Напомним, что в декабре в состав «Ак Барса» влились канадские защитники Марк Барберио и Джейсон Демерс, форвард Эрик Фер и канадский тренер по атаке и большинству Майк Пелино. Их миссия понятна – аврально подтянуть перспективы команды Дмитрия Квартальнова в плей-офф. В последних двух матчах года казанцы болельшиков порадовали. Но считать и «читать» цифры умеют все, а они неумолимы – «Ак Барс» в этом сезоне сдал в КХЛ почти по всем ключевым показателям, что не может не настораживать перед плей-офф.

Первые выводы в нашем обзоре лежат на поверхности. В прошлом сезоне «Ак Барс» задолго до завершения «регулярки» с большим заделом выиграл Восточную конференцию, опередив главного преследователя – «Авангард» на 6 очков. Наконец, казанцы до последнего тура претендовали на первое место в сводной таблице КХЛ. Команда набирала 1,5 очка в среднем за матч. В этом сезоне казанцы набирают лишь 1,36 очка за игру и занимают третье место на Востоке и пятое в КХЛ. В оставшихся восьми матчах чемпионата «Ак Барс» попробует отразить атаки четвертой команды лиги – уфимского «Салавата Юлаева» – на третье место. Между клубами всего одно очко.

Самый результативный форвард команды – Кагарлицкий – расположился на 33-м месте рейтинга бомбардиров КХЛ Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Ак Барс» просел в атаке: Уил, Кагарлицкий и Линдхольм уступают «королям регулярки» Да Косте и Доусу

Результаты в турнирных таблицах не случайны. И главная «заслуга» здесь – действия в атаке. В прошлом сезоне «Ак Барс» занял второе место по количеству голов в «регулярке», забрасывая в среднем по 3,08 шайбы за игру. В этом же сезоне команда по итогам 44 матчей занимает лишь десятое место в лиге по количеству голов (116 в 44 матчах) со средней результативностью 2,63 за матч.

Причины произошедшего на поверхности. Пусть Доус и Да Коста не показали своего уровня в плей-офф, но в «регулярке»-2020/2021 их вклад в командную результативность оказался значительно выше, чем у новичков «барсов» Уила, Линдхольма, Кагарлицкого и компании. Да Коста прошлогодний регулярный чемпионат завершил на пятом месте в списке бомбардиров лиги, а Доус замкнул первую двадцатку. Сейчас же представителей «Ак Барса» нет даже в топ-30 лучших бомбардиров КХЛ. Самый результативный форвард команды – Кагарлицкий – расположился на 33-м месте, набрав 31 (10+21) в 43 матчах. Также нельзя не отметить уход Станислава Галиева в «Динамо», в котором экс-казанец занимает восьмое место списке бомбардиров лиги этого сезона.

Да Коста прошлогодний регулярный чемпионат завершил на пятом месте в списке бомбардиров лиги Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Катастрофа в реализации большинства

И все же цифры говорят, что главная причина спада атакующего потенциала команды заключается в катастрофической реализации большинства «Ак Барса». На данный момент команда Квартальнова занимает третье место с конца по этому показателю среди всех команд КХЛ. Казанцы реализуют лишь 13,5% попыток большинства. Хуже в этом аспекте дела обстоят лишь у новосибирской «Сибири» и «Адмирала» из Владивостока.

Интересно, что до информации о переходе Майка Пелино казанцы и вовсе занимали последнее место в лиге по этому показателю. Игра в большинстве – наиболее просевший показатель «Ак Барса» по сравнению с прошлым сезоном, когда казанцы были восьмыми в лиге, реализуя 21% попыток большинства.

Спад в атаке и катастрофу с большинством можно объяснить несыгранностью троек. Главный тренер «Ак Барса» любит менять состав звеньев. Например, в последних матчах до первой тройки доигрался крепкий силовик Никита Дыняк. Также сказываются предпочтения Дмитрия Квартальнова к формированию трех примерно равных звеньев вместо ярко выраженной тройки-лидера, как, например, в «Динамо». С другой стороны, в прошлом сезоне наставник «Ак Барса» формировал линии по тому же принципу, и объяснять спад в атаке и розыгрышах большинства лишь тренерской системой не выходит.

В последних матчах до первой тройки доигрался крепкий силовик Никита Дыняк Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Меньшинство в порядке, оборона просела из-за летнего трансферного окна

Оборона и действия команды в меньшинстве всегда были сильными сторонами Квартальнова в «Ак Барсе», но некоторый спад цифры все же показывают. Действия спецбригад меньшинства практически не изменились (84,6% нейтрализации в прошлом сезоне против 84,3% в текущем). А вот по обороне в целом некоторые вопросы есть.

В прошлом сезоне «Ак Барс» пропускал 2,18 шайбы в среднем за матч, это был четвертый показатель надежности обороны в КХЛ. По итогам 44 игр текущего сезона казанцы лишь седьмые и пропускают по 2,29 шайбы в среднем за матч.

На самом деле по последнему показателю сложно предъявить претензии к тренерскому штабу, ведь линия обороны «Ак Барса» прошлым летом существенно ослабла с уходом Альберта Яруллина, Андрея Педана и отчасти Микаэля Викстранда. Удачный трансфер великолепного Стивена Кэмпфера (шестое место в топе бомбардиров-защитников КХЛ на данный момент) никак не мог нивелировать все потери. Количество опытных исполнителей заметно сократилось. Этим и объясняется предновогодняя закупка канадских защитников, затеянная «Ак Барсом».

Тимур Билялов на данный момент занимает лишь 33-е место в лиге по проценту отраженных бросков. Он отразил 91,6% бросков по своим воротам, Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В чем причина спада в игре Билялова и вратарской бригады «Ак Барса» в целом?

Также на количестве пропущенных голов сказался некий спад Тимура Билялова, который отражается и в официальной статистике, как и ослабевшая вратарская бригада «Ак Барса» в целом.

Билялов на данный момент занимает лишь 33-е место в лиге по проценту отраженных бросков. Понятно, что выше оказались несколько голкиперов, проведших в НХЛ считанные матчи, но вратари всех основных претендентов на Кубок Гагарина выше Билялова по этому показателю. Билялов отразил 91,6% бросков по своим воротам, тогда как в прошлом году этот показатель был выше почти на один процент – 92,3. Голкипер занимал 18-е место в лиге.

Более того, вратарская бригада «Ак Барса» в целом стала значительно слабее, ведь по итогам «регулярки» прошлого сезона шведский голкипер Адам Рейдеборн занимал и вовсе пятое место в лиге, отражая 93,1% бросков по своим воротам. Для сравнения: нынешний напарник Билялова по казанской вратарской бригаде Игорь Бобков отражает всего 89,6% бросков.

Между тем небольшой спад в игре Тимура Билялов легко объясняется его напарником Бобковым. В прошлом сезоне воспитанник татарстанского хоккея Билялов был гораздо свежее в целом. Он провел всего 26 матчей регулярного чемпионата (из 60), сейчас же на его счету уже 31 игра в 44 встречах. Понятно, что нагрузка на Билялова куда выше, чем в предыдущих сезонах, когда он конкурировал с Рейдеборном. Здесь стоит отметить, что по зарплате Игорь Бобков превосходит Тимура Билялова, что по логике не должно добавлять настроения последнему.

Игорь Бобков отражает всего 89,6% бросков Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» забивает немногим больше, чем пропускает

Из менее очевидных по важности показателей мы выделим еще два момента. Первый заключается в разнице забитых и пропущенных шайб, которая у казанцев составляет всего «+15». Это девятый показатель в лиге при пятом месте в сводной таблице по очкам. Таким образом, «Ак Барс» занимает более высокое место, нежели заслуживает по такому эфемерному понятию, как «по игре». Поясним: у казанцев мало убедительных побед с крупным счетом и много в одну шайбу, в овертаймах и по буллитам. Такое ощущение, что команда Квартальнова весь сезон проводит в режиме плей-офф.

Это находит свое отражением и в другом показателе – «плюс/минус». По нему игроков «Ак Барса» попросту нет в топ-30 текущей «регулярки» КХЛ. А откуда им взяться при столь скромной разнице забитых и пропущенных шайб. Казанцы не намного больше забросили, чем пропустили.

Из немногочисленных плюсов «Ак Барса» в этом сезоне отметим почти двукратное снижение штрафного времени. Но тут есть нюанс: все команды лиги значительно сократили свое штрафное время. У казанцев в 60 матчах прошлого сезоне 842 минуты штрафа, тогда как в 44 нынешнего сезона почти в два раза меньше – 460. Очевидно, что по итогам оставшихся восьми матчей казанцы не сильно приблизятся к результату прошлого года. Однако с учетом более скромных показателей по штрафному времени в этом сезоне у всех команд лиги «Ак Барс» всего лишь сменил титул самой грубой команды прошлого сезона на звание второй по этому показателю.

Стивен Кэмпфер делит второе – четвертое место среди защитников-снайперов лиги Фото: ak-bars.ru

Кэмпфер как та самая «ложка меда»

Также стоит отметить появление защитника-бомбардира в топ-10 лучших по КХЛ. На шестом месте по этому показателю расположился новичок «Ак Барса» Стивен Кэмпфер, набравший 28 (10+18) в 44 матчах. Он также делит второе – четвертое место среди защитников-снайперов лиги. В прошлом сезоне в топ-30 бомбардиров-защитников представителей «Ак Барса» не было. Как и снайперов.

В целом статистическая «просадка» «Ак Барса» заметна, и казанцы предприняли попытку исправить ситуацию экстренным вливанием новичков. Какой результат получат в Казани по итогу – покажет плей-офф. Ждать осталось недолго – всего восемь игр.