«Ак Барс» в зеркале цифр: команда Квартальнова на спаде по большинству показателей
Точечная закупка канадцев в «Ак Барсе» не случайна. Это попытка вскочить на подножку уходящего поезда с фаворитами приближающегося плей-офф КХЛ. Об этом неумолимо говорит статистика. Ведь по основным показателям «Ак Барс» в этой «регулярке» сделал шаг назад по сравнению с прошлым сезоном. Подробности – в материале ИА «Татар-информ».
Миссия канадцев – подтянуть перспективы «Ак Барса» в плей-офф
Напомним, что в декабре в состав «Ак Барса» влились канадские защитники Марк Барберио и Джейсон Демерс, форвард Эрик Фер и канадский тренер по атаке и большинству Майк Пелино. Их миссия понятна – аврально подтянуть перспективы команды Дмитрия Квартальнова в плей-офф. В последних двух матчах года казанцы болельшиков порадовали. Но считать и «читать» цифры умеют все, а они неумолимы – «Ак Барс» в этом сезоне сдал в КХЛ почти по всем ключевым показателям, что не может не настораживать перед плей-офф.
Первые выводы в нашем обзоре лежат на поверхности. В прошлом сезоне «Ак Барс» задолго до завершения «регулярки» с большим заделом выиграл Восточную конференцию, опередив главного преследователя – «Авангард» на 6 очков. Наконец, казанцы до последнего тура претендовали на первое место в сводной таблице КХЛ. Команда набирала 1,5 очка в среднем за матч. В этом сезоне казанцы набирают лишь 1,36 очка за игру и занимают третье место на Востоке и пятое в КХЛ. В оставшихся восьми матчах чемпионата «Ак Барс» попробует отразить атаки четвертой команды лиги – уфимского «Салавата Юлаева» – на третье место. Между клубами всего одно очко.
«Ак Барс» просел в атаке: Уил, Кагарлицкий и Линдхольм уступают «королям регулярки» Да Косте и Доусу
Результаты в турнирных таблицах не случайны. И главная «заслуга» здесь – действия в атаке. В прошлом сезоне «Ак Барс» занял второе место по количеству голов в «регулярке», забрасывая в среднем по 3,08 шайбы за игру. В этом же сезоне команда по итогам 44 матчей занимает лишь десятое место в лиге по количеству голов (116 в 44 матчах) со средней результативностью 2,63 за матч.
Причины произошедшего на поверхности. Пусть Доус и Да Коста не показали своего уровня в плей-офф, но в «регулярке»-2020/2021 их вклад в командную результативность оказался значительно выше, чем у новичков «барсов» Уила, Линдхольма, Кагарлицкого и компании. Да Коста прошлогодний регулярный чемпионат завершил на пятом месте в списке бомбардиров лиги, а Доус замкнул первую двадцатку. Сейчас же представителей «Ак Барса» нет даже в топ-30 лучших бомбардиров КХЛ. Самый результативный форвард команды – Кагарлицкий – расположился на 33-м месте, набрав 31 (10+21) в 43 матчах. Также нельзя не отметить уход Станислава Галиева в «Динамо», в котором экс-казанец занимает восьмое место списке бомбардиров лиги этого сезона.
Катастрофа в реализации большинства
И все же цифры говорят, что главная причина спада атакующего потенциала команды заключается в катастрофической реализации большинства «Ак Барса». На данный момент команда Квартальнова занимает третье место с конца по этому показателю среди всех команд КХЛ. Казанцы реализуют лишь 13,5% попыток большинства. Хуже в этом аспекте дела обстоят лишь у новосибирской «Сибири» и «Адмирала» из Владивостока.
Интересно, что до информации о переходе Майка Пелино казанцы и вовсе занимали последнее место в лиге по этому показателю. Игра в большинстве – наиболее просевший показатель «Ак Барса» по сравнению с прошлым сезоном, когда казанцы были восьмыми в лиге, реализуя 21% попыток большинства.
Спад в атаке и катастрофу с большинством можно объяснить несыгранностью троек. Главный тренер «Ак Барса» любит менять состав звеньев. Например, в последних матчах до первой тройки доигрался крепкий силовик Никита Дыняк. Также сказываются предпочтения Дмитрия Квартальнова к формированию трех примерно равных звеньев вместо ярко выраженной тройки-лидера, как, например, в «Динамо». С другой стороны, в прошлом сезоне наставник «Ак Барса» формировал линии по тому же принципу, и объяснять спад в атаке и розыгрышах большинства лишь тренерской системой не выходит.
Меньшинство в порядке, оборона просела из-за летнего трансферного окна
Оборона и действия команды в меньшинстве всегда были сильными сторонами Квартальнова в «Ак Барсе», но некоторый спад цифры все же показывают. Действия спецбригад меньшинства практически не изменились (84,6% нейтрализации в прошлом сезоне против 84,3% в текущем). А вот по обороне в целом некоторые вопросы есть.
В прошлом сезоне «Ак Барс» пропускал 2,18 шайбы в среднем за матч, это был четвертый показатель надежности обороны в КХЛ. По итогам 44 игр текущего сезона казанцы лишь седьмые и пропускают по 2,29 шайбы в среднем за матч.
На самом деле по последнему показателю сложно предъявить претензии к тренерскому штабу, ведь линия обороны «Ак Барса» прошлым летом существенно ослабла с уходом Альберта Яруллина, Андрея Педана и отчасти Микаэля Викстранда. Удачный трансфер великолепного Стивена Кэмпфера (шестое место в топе бомбардиров-защитников КХЛ на данный момент) никак не мог нивелировать все потери. Количество опытных исполнителей заметно сократилось. Этим и объясняется предновогодняя закупка канадских защитников, затеянная «Ак Барсом».
В чем причина спада в игре Билялова и вратарской бригады «Ак Барса» в целом?
Также на количестве пропущенных голов сказался некий спад Тимура Билялова, который отражается и в официальной статистике, как и ослабевшая вратарская бригада «Ак Барса» в целом.
Билялов на данный момент занимает лишь 33-е место в лиге по проценту отраженных бросков. Понятно, что выше оказались несколько голкиперов, проведших в НХЛ считанные матчи, но вратари всех основных претендентов на Кубок Гагарина выше Билялова по этому показателю. Билялов отразил 91,6% бросков по своим воротам, тогда как в прошлом году этот показатель был выше почти на один процент – 92,3. Голкипер занимал 18-е место в лиге.
Более того, вратарская бригада «Ак Барса» в целом стала значительно слабее, ведь по итогам «регулярки» прошлого сезона шведский голкипер Адам Рейдеборн занимал и вовсе пятое место в лиге, отражая 93,1% бросков по своим воротам. Для сравнения: нынешний напарник Билялова по казанской вратарской бригаде Игорь Бобков отражает всего 89,6% бросков.
Между тем небольшой спад в игре Тимура Билялов легко объясняется его напарником Бобковым. В прошлом сезоне воспитанник татарстанского хоккея Билялов был гораздо свежее в целом. Он провел всего 26 матчей регулярного чемпионата (из 60), сейчас же на его счету уже 31 игра в 44 встречах. Понятно, что нагрузка на Билялова куда выше, чем в предыдущих сезонах, когда он конкурировал с Рейдеборном. Здесь стоит отметить, что по зарплате Игорь Бобков превосходит Тимура Билялова, что по логике не должно добавлять настроения последнему.
«Ак Барс» забивает немногим больше, чем пропускает
Из менее очевидных по важности показателей мы выделим еще два момента. Первый заключается в разнице забитых и пропущенных шайб, которая у казанцев составляет всего «+15». Это девятый показатель в лиге при пятом месте в сводной таблице по очкам. Таким образом, «Ак Барс» занимает более высокое место, нежели заслуживает по такому эфемерному понятию, как «по игре». Поясним: у казанцев мало убедительных побед с крупным счетом и много в одну шайбу, в овертаймах и по буллитам. Такое ощущение, что команда Квартальнова весь сезон проводит в режиме плей-офф.
Это находит свое отражением и в другом показателе – «плюс/минус». По нему игроков «Ак Барса» попросту нет в топ-30 текущей «регулярки» КХЛ. А откуда им взяться при столь скромной разнице забитых и пропущенных шайб. Казанцы не намного больше забросили, чем пропустили.
Из немногочисленных плюсов «Ак Барса» в этом сезоне отметим почти двукратное снижение штрафного времени. Но тут есть нюанс: все команды лиги значительно сократили свое штрафное время. У казанцев в 60 матчах прошлого сезоне 842 минуты штрафа, тогда как в 44 нынешнего сезона почти в два раза меньше – 460. Очевидно, что по итогам оставшихся восьми матчей казанцы не сильно приблизятся к результату прошлого года. Однако с учетом более скромных показателей по штрафному времени в этом сезоне у всех команд лиги «Ак Барс» всего лишь сменил титул самой грубой команды прошлого сезона на звание второй по этому показателю.
Кэмпфер как та самая «ложка меда»
Также стоит отметить появление защитника-бомбардира в топ-10 лучших по КХЛ. На шестом месте по этому показателю расположился новичок «Ак Барса» Стивен Кэмпфер, набравший 28 (10+18) в 44 матчах. Он также делит второе – четвертое место среди защитников-снайперов лиги. В прошлом сезоне в топ-30 бомбардиров-защитников представителей «Ак Барса» не было. Как и снайперов.
В целом статистическая «просадка» «Ак Барса» заметна, и казанцы предприняли попытку исправить ситуацию экстренным вливанием новичков. Какой результат получат в Казани по итогу – покажет плей-офф. Ждать осталось недолго – всего восемь игр.