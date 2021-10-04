Источник: Главой Муслюмовского района РТ станет предприниматель Альберт Хузин

Муслюмовский муниципальный район Татарстана сегодня возглавит генеральный директор дилерского центра «Август-Агротехнологии» Альберт Хузин. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Прежний глава — Рамиль Муллин, руководивший Муслюмовским районом с 2013 года, сегодня возглавит Нижнекамский района РТ. Это связано с тем, что мэр Нижнекамска Айдар Метшин получил мандат депутата Госдумы РФ и сегодня начнет сложение своих полномочий. Неформальное прощание Метшина с Нижнекамском состоялось в минувшие выходные.

Альберт Хузин руководит дилерским центром «Август-Агротехнологии», входящим в состав ООО Управляющая Компания «Август-Агро», земельный банк которого составляет более 160 тыс. га. Как сообщается на сайте компании, ООО «УК Август-Агро» является крупнейшим производителем рапса в России, также занимается выращиванием подсолнечника, гороха, пшеницы и ячменя по технологии Ноу-Тилл.

У Альберта Хузина есть опыт работы на госслужбе, ранее он работал в исполкоме Муслюмовского района начальником Управления сельского хозяйства и продовольствия.