Айдар Метшин спел песню Макаревича «Наш дом», покидая пост мэра Нижнекамска

Депутат Госдумы России Айдар Метшин спел композицию на своих «проводах» по случаю ухода с поста мэра Нижнекамска. Видеозапись появилась в личных источниках в социальных сетях.

Градоначальник исполнил песню Андрея Макаревича «Наш дом». В ней звучат символичные слова: «За годы, что были вместе, спасибо вам, друзья». На экране демонстрируются слайды с достижениями Метшина за 15 лет его руководства на посту мэра.

12 октября состоится первое заседание Госдумы РФ, в котором примут участие и депутаты, избранные от Татарстана. Лидерами списка единороссов стали Президент Татарстана Рустам Минниханов, бывший министр здравоохранения, российский политик и государственный деятель Айрат Фаррахов, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Завтра, 4 октября, в Нижнекамске объявят нового главу города и района. По неподтвержденной информации, новым мэром может стать глава Муслюмовского района Рамиль Муллин.