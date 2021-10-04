Глава Муслюмовского района Рамиль Муллин будет назначен мэром Нижнекамска

Сегодня в Нижнекамске состоится назначение главы Муслюмовского муниципального района РТ Рамиля Муллина на пост мэра Нижнекамска. Об этом сообщает собственный источник ИА «Татар-информ».

Избрание нового главы Нижнекамского района связано с тем, что нынешний мэр Айдар Метшин получил мандат депутата Госдумы РФ.

Рамиль Муллин ранее работал в Нижнекамске. С 2003-го по 2006 год он занимал пост главного врача Центра госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе и Нижнекамске. С 2006-го по 2010 год был заместителем главы Нижнекамского района РТ. Муслюмовским районом Татарстана Муллин руководит с 2013 года. Сейчас ему 47 лет, он врач и юрист, имеет три высших образования, окончил КГМУ, КГУ, а в 2004 году завершил обучение в Поволжской академии госслужбы. Кандидат медицинских наук.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Айдар Метшин спел песню Макаревича «Наш дом», покидая пост мэра Нижнекамска.