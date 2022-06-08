Источник: Казань не примет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком»

Матч за Суперкубок России – 2022 пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

«С максимально высокой долей вероятности бюро исполкома РФС выберет местом проведения матча за Суперкубок России Санкт-Петербург», – заявил Карпов.

Таким образом, игра состоится не в Казани, как сообщалось ранее.

Напомним, в матче за Суперкубок России – 2022 встретятся действующий чемпион России питерский «Зенит» и обладатель кубка России московский «Спартак».

Стоит отметить, что ранее матч между обладателем чемпионата и кубка России в Казани никогда не проводился. Действующим обладателем трофея является «Зенит», обыгравший в Калининграде московский «Локомотив» со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что основными кандидатами за право проведения Суперкубка являются Казань и Нижний Новгород.