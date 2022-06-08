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Спорт
8 июня 2022  18:30
Дамир Садриев

Источник: Казань не примет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком»

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Матч за Суперкубок России – 2022 пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

«С максимально высокой долей вероятности бюро исполкома РФС выберет местом проведения матча за Суперкубок России Санкт-Петербург», – заявил Карпов.

Таким образом, игра состоится не в Казани, как сообщалось ранее.

Напомним, в матче за Суперкубок России – 2022 встретятся действующий чемпион России питерский «Зенит» и обладатель кубка России московский «Спартак». 

Стоит отметить, что ранее матч между обладателем чемпионата и кубка России в Казани никогда не проводился. Действующим обладателем трофея является «Зенит», обыгравший в Калининграде московский «Локомотив» со счетом 3:0. 

Ранее сообщалось, что основными кандидатами за право проведения Суперкубка являются Казань и Нижний Новгород.

#футбол #РПЛ #суперкубок россии
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