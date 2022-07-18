news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
18 июля 2022  09:51

Источник: болельщик «Рубина», которому стюарды сломали палец на футболе, был арестован

news_top_970_100

Болельщик «Рубина», оказавшийся в центре потасовки в игре первого тура Первой лиги против московской «Родины», был доставлен в отдел полиции. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, молодой человек был арестован на сутки за нарушение правопорядка. 

Стоит отметить, что задержанный оказался одновременно и пострадавшим. Во время игры на трибунах фанатского сектора произошла потасовка, в результате которой стюарды сломали болельщику палец. В сопровождении сотрудников полиции он также был доставлен в 7-ю городскую больницу, где ему наложили гипс.

Напомним, сама игра завершилась победой «Рубина» со счетом 2:0. Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о победе подопечных Леонида Слуцкого в матче дебютного тура Первой лиги.

#футбол #фк рубин #ФНЛ #первая лига
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100