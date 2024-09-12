Исследование: сколько бургеров могут купить жители ПФО на свою зарплату

По итогам января-июня 2024-го жители Приволжского Федерального округа могли себе позволить купить 362 условных бургера на свою среднюю месячную зарплату. В среднем же россияне могут накупить 472 таких «бутерброда» на свой ежемесячный доход, пишет РБК со ссылкой на исследование «Ромира».

Для подсчета показателей аналитики поделили среднюю зарплату в российских округах на среднюю цену бургера. За основу взяли цены в сетях «Вкусно — и точка», «Rostic’s» и Burger King.

По итогу больше всего бургеров могут позволить купить жители Центрального федерального округа (585 штук, что на 12 бургеров больше, чем годом ранее). К слову, «бургерными королями» стали москвичи, которые на свою зарплату могут купить 850 «бутербродов». Далее идут Северо Западный (517 штук) и Уральский федеральные округа (505 бургеров). Жители Сибирского федерального округа могут «обменять» свой ежемесячный доход на 416 сэндвичей, а жители Южного — на 347. Замыкает рейтинг Северо-Кавказский федеральный округ (279 штук).

Ранее сообщалось, что среднемесячная номинальная зарплата жителей Татарстана в январе — июне текущего года составила 69 431,9 рубля. Причем, по данным Татарстанстата, этот показатель вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Также Минэкономики РТ подсчитало рост реальных зарплат в республике на три года. Планируется, что в 2025-м доходы татарстанцев вырастут на 103,9%, в 2026 году - на 2,9%, а в 2027-м – на 2,4%.