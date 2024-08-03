Испытания судьбы для Артура Шабакаева и певицы Иркэ: «Жизнь продолжается»

Муж популярной певицы Иркэ Артур Шабакаев два года назад был мобилизован и ушел на СВО

Фото: из социальных сетей

Что известно об Артуре Шабакаеве

Популярная певица Иркэ поделилась тревожной новостью: ее муж Артур Шабакаев, два года назад мобилизованный на специальную военную операцию, ранен и находится в госпитале. Сразу после получения этого известия артистка вылетела в Санкт-Петербург, чтобы быть рядом с мужем. Сейчас его готовят к серьезной операции.

Артур родился и вырос в Казани. Ранее в своих интервью певица рассказывала, что ее избранник работает дизайнером-архитектором в собственной фирме. В одном из выпусков проекта блогера «Башкирская домохозяйка» Иркэ показывала рабочий кабинет мужа, стены которого завешаны огромными постерами супруги.

Как и многие городские татары, Артур не очень хорошо говорит на родном языке, однако стараниями Иркэ – заслуженной артистки Татарстана – освоил его на уровне понимания и может, пусть и с ошибками, на нем общаться.

Когда началась СВО и Артуру Шабакаеву пришла повестка, он принял этот вызов как настоящий мужчина: не стал использовать связи, не примкнул к бегущим из страны и поехал в зону боевых действий.

«Если попытаешься оставить меня через своих знакомых, это меня унизит. Не могу жить здесь спокойно, зная, что ребята находятся там. Дочери тоже скажут: «У других девочек папы на войне, а ты почему не пошел?» Поэтому согласись с моим решением, пожалуйста. Я обязательно вернусь домой», – передала его слова Иркэ, рассказывая, как сложно ей было принять решение мужа.

Известно также, что Артур придерживается канонов ислама. Иркэ рассказывала в интервью, что алкоголь в их доме под запретом, а подаренные зрителями спиртные напитки (бывает и такое) после концерта выливаются в раковину.

Во время одного из отпусков со службы Артур встретился с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным.

Фото: из социальных сетей

«Подумала: ох, какой красивый, вот бы он был отцом моих детей!»

Артур на четыре года младше своей возлюбленной. Возможно, поэтому Иркэ поначалу не воспринимала его всерьез, будущие супруги довольно часто ссорились. В одном из интервью она рассказала, что прежде чем связать свои судьбы, пара успела восемь раз расстаться и воссоединиться снова. Но любовь Артура оказалась сильной, а намерения – серьезными.

Молодые познакомились на свадьбе общих знакомых. Артур был свидетелем жениха.

«Я его сразу заприметила. Говорю подруге: «Ты посмотри, какой красивый парень». Но в его сторону мило улыбалась свидетельница невесты, поэтому была мысль, не вместе ли они. Тут Артур улыбнулся – а зубы такие белые, ровные, как жемчужины. «Ох, какой красивый, вот бы он был отцом моих детей», – подумала я.

Он подошел ко мне, пригласил на танец. Я не пошла. «О чем вы, я же Иркэ», – говорю я. А самой так хочется потанцевать. В конце он снова подошел: «Можно хотя бы сфотографироваться?». Когда я вышла петь, он с другом начал танцевать на площадке под мою песню. А позже нашел меня в интернете. Я говорю: «Я не одна, у меня есть дочь». А он: «Я все знаю, пойдем погуляем в парке». Принес нам с дочкой по одной розе. После этого мы начали встречаться. В сентябре сходили на первое свидание, а в начале декабря его мама приехала к нам просить моей руки», – рассказывала певица.

Весной 2012 года Иркэ и Артур провели никах. Особой шумихи вокруг события не делали: присутствовали родители невесты, три ее брата с семьями, мама жениха (отца нет в живых) и близкие родственники.

Свадьбу сыграли летом в «Корстоне». На праздник были приглашены более 70 гостей. Особым его украшением стало выступление родителей невесты, которые тоже хорошо поют.

В 2014 году Иркэ подарила мужу дочь Амину. В 2015 году родилась их вторая дочь Сююмбике. Старшую дочь певицы Айсылу, ее ребенка от первого брака, Артур воспитывал как родную. Айсылу называет его папой.

Артур не любит соцсети, также он против афиширования жизни семьи перед посторонними людьми. Иркэ не раз упоминала, что муж не разрешает выкладывать фотографии дочерей в интернет и что он сам по себе человек очень скромный.

Фото: из социальных сетей

Мобилизация: «Уклоняются служившие в армии здоровые ребята. Стыдно за них»

В 2022 году в семью Шабакаевых, как и во многие другие российские семьи, пришли испытания. В первый же день мобилизации Артур получил повестку.

«Повестка пришла два дня назад, Артур сообщил только на следующий день. Я просила Аллаха, чтобы эти испытания обошли нас стороной. Детям не стали говорить, куда конкретно уезжает папа. Артур объяснил так, чтобы их не тревожить: «Надо помогать тем, кто в армии». Он служил в морской пехоте. Обещал, что вернется. Раз обещал, мы будем его ждать.

Наготовила разного вкусного, приехали моя мама, мама Артура. Я все-таки пыталась уговорить его найти способ не ехать, но он сказал: «Мужчина говорит один раз, жена, ты не вмешивайся». Я решила молчать. Нам силы дает Бог. Артур и сам не пропускает намазы. Уверенность мужчины, сила его духа проявляются в такие моменты.

Артур не дал нам времени переживать и плакать. Сделал так, чтобы мы не расстраивались. Мы молимся за него. Поговорили с хазратом, он тоже успокоил нас, сказал, что молитвы жены и детей обязательно будут услышаны Аллахом. Поэтому мы все в единой молитве и на позитивной ноте будем ждать возвращения Артура», – рассказывала певица корреспонденту «Татар-информа» у военкомата, куда семья приехала провожать его на СВО.

Артур Шабакаев вел себя спокойно и уверенно, заявил, что полностью готов.

«Здоровье у меня крепкое. Один год служил в морской пехоте. Для меня не страшно идти на военную службу. Голова работает. Как легко уйдешь – так легко и вернешься. Главное – лишнего не геройствовать, слушать командира. Надеюсь, что будут умные, мудрые командиры. Надо слушать и выполнять их приказы.

С собой взял медикаменты, сменное белье, термоодежду, кнопочный телефон. Да, есть такие, кто уклоняется. Отслужившие в армии здоровые ребята. За них стыдно», – признался Артур.

После учений он отправился в зону боевых действий. Его супруга в эти дни переживала особенно, делилась своим чувствами в соцсетях. В опубликованном ею видео Артур, облаченный в военную форму, прощается с женой, родными, друзьями и уходит в сторону «Казань Экспо», помахав близким рукой.

«Уехал... На этот раз уже далеко... Лишних слов здесь, наверное, не надо… Возвращайся живым и здоровым, Артур. С нашими девочками мы будем ждать тебя каждый день. Пусть наши ребята вернутся», – написала тогда Иркэ.

Фото: © «Татар-информ»

Два года в ожидании

О тоске по мужу и томительном ожидании Иркэ часто писала в соцсетях. С разрешения Артура выкладывала видео, снятые им на СВО. Она подчеркивает, что ее муж – человек сильной воли, который никогда не падает духом и хочет, чтобы дети тоже не переживали, были в хорошем настроении. Собирает полевые цветы и отправляет фото любимой жене.

«Вы спрашиваете, приехал ли он. Нет. Пока он еще там, связь поддерживаем. Вот собрал для меня цветы. В руках букет, сам, как всегда, улыбается. Спасибо за то, что ты такой. Мы тебя очень любим и ждем».

«Прошли год и два месяца, как Артур уехал. Если скажу, что привыкли, совру. Скучаем. Мы дома четыре девочки поддерживаем друг друга. Если я грущу, они изо всех сил стараются вывести меня из этого состояния. Если они грустят, то я все свое внимание отдаю им. Мы его очень ждем. Очень…

Снимаем и отправляем ему разные веселые видео. Одним словом, он не дает нам расстраиваться, а мы – ему. Жизнь, как бесконечная река, все течет и течет. Я никогда не думала, что наша жизнь так повернется. Я не жалуюсь. Наверное, я говорю сама с собой. Давно не писала, оказывается. Вы ведь спрашиваете, как я себя чувствую. Я нормально. Дети, слава богу, тоже. Муж – там, у него тоже неплохо», – сообщала Иркэ под одним из выложенных ей видео.

Певица написала песню «Өзелмәгән өмет» («Надежда»), посвятив ее мужу и вложив в нее свои чувства и переживания, вызванные разлукой. Она уже вышла на музыкальных площадках, скоро увидит свет клип с участием Артура.

Фото: социальные сети

Отпуск и долгожданные минуты встречи

За почти два года службы Артур несколько раз приезжал домой в краткосрочный отпуск. Радостью от таких встреч Иркэ тоже делилась в соцсетях. Она опубликовала несколько видео, на которых были запечатлены, например, момент встречи девочек с папой на вокзале или то, как муж неожиданно приезжает с букетом цветов, сделав сюрприз любимой.

Их первая встреча была полна эмоций. «Наконец этот день настал! Он приехал! Я ждала этого дня полгода. Это и есть самое большое счастье», – написала тогда артистка.

Во время отпусков Артур старается как можно больше времени проводить с семьей. Видеоролик, где пара танцует на сцене во время репетиции, очень понравился подписчикам певицы.

В начале лета Артур в очередной раз приехал в отпуск. На этот раз он, взяв с собой младших дочерей, поехал отдыхать в Сочи. «Девочки на море. Их папа не любит рассказывать в интернете, просил не говорить, что он приехал. Он говорит, что он не один там, многие сейчас там находятся, и не хочет выделяться. Сейчас они втроем с удовольствием отдыхают в Сочи. Дети очень довольны, их папа тоже счастлив, но личную жизнь просит не афишировать. Многие хотели узнать, как у нас дела, поэтому рассказала тут немного. У нас все хорошо, слава богу», – поделилась в одном из сторисов певица.

«Плохие новости от Артура»

К сожалению, артистке, которая до этого старалась говорить о муже только на позитивной ноте, пришлось сообщить подписчикам тревожные новости. Артур получил ранение и сейчас находится в госпитале в Санкт-Петербурге. Сразу после получения этого известия Иркэ отправилась к мужу. В настоящее время его готовят к операции.

«Ранение серьезное. Но главное, что он жив, разговаривает. Поел-попил, даже шутить пытался. Вы знаете, что он человек с сильной волей. Будем готовиться к непростой операции. Потихоньку будем сообщать новости. Главное – он жив. Спасибо вам за то, что вы с нами. Жизнь продолжается, идем дальше. Все будет прекрасно. Все в руках Всевышнего», – поделилась Иркэ на видео, снятом в госпитале.

Желаем Артуру скорейшего выздоровления и возвращения к жене и детям.

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского