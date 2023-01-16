Испытан глубоко модернизированный бомбардировщик Ту-95МСМ

Глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация.

«В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования», — отмечается в сообщении.

Над обновлением самолета совместно работают ПАО «Туполев» и Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (входящие в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).

В рамках глубокой модернизации были произведены необходимые комплексы доработок, нацеленных на увеличение эффективности и надежности бомбардировщика.

Ту-95МСМ представляет собой модернизацию турбовинтового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, производившегося с 1981 по 1992 год. Первый самолет был модернизирован в 2015 году, к декабрю 2020-го на вооружении состояло 20 таких машин. Но работы на этом не остановились: глубоко модернизированный бомбардировщик совершил первый полет летом 2020 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М передали на летные испытания.