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«Исправить ошибку в фамилии»: Суд не стал менять приговор экс-депутату Госсовета РТ
Сегодня в Верховном суде Татарстана рассмотрели апелляцию на приговор бывшему депутату Госсовета РТ Рустему Хасанову.
Государственный обвинитель в прениях сторон заявил судье, что считает приговор слишком мягким.
«Я считаю, что суд назначил чрезмерно мягкое наказание. В данном случае необходимо говорить о нарушении уголовного закона и несправедливости приговора ввиду его чрезмерной мягкости. Несмотря на то, что Хасанов был признан виновным в преступлении небольшой тяжести, надо учитывать факт, что он был признан виновным в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических средств», – сказал он.
Адвокат в свою очередь отметил, что Хасанов пришел с явкой с повинной и полностью признал вину. Также адвокат указал то, что у Хасанова четверо несовершеннолетних детей.
«Приговор точно должен быть изменен, так как явка с повинной имеется, сделал он ее до того, как узнал, что возбуждено уголовное дело и материалы дела это подтверждают. С учетом других обстоятельств по делу считаю, что у суда были все основания для применения судебного штрафа», – сказал мужчина.
Судья постановила оставить приговор без изменений за исключением исправления неправильно написанной фамилии Хасанова в резолютивной части.
Напомним, 17 сентября на Беломорской улице Рустем Хасанов был остановлен полицейскими. Стражи порядка заметили, что он выбросил полиэтиленовый пакет на дорогу. Его изъяли и отправили на экспертизу. Внутри находилось 1,88 грамма наркотического средства.
После этого, в начале ноября Московский суд Казани признал экс-депутата Госсовета РТ Рустема Хасанова виновным в хранении наркотиков. Тогда он полностью признал вину, а дело рассмотрели за одно заседание в особом порядке. Хасанову назначили наказание в виде одного года условного срока.
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