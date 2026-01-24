news_header_top
Общество 24 января 2026 13:25

Исполняющим обязанности главврача БСМП в Челнах стал Роман Джумабаев

Исполняющим обязанности главврача БСМП имени академика Р.С.Акчурина назначили Романа Джумабаева, сообщает пресс-служба больницы.

Такое поручение дал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Сам Джумабаев уже давно работает в медицине: раньше он был заместителем главного врача по медицинской части и заведовал отделением ультразвуковой диагностики в этой же больнице.

Бывший главный врач БСМП Марат Мухамадеев накануне возглавил Республиканский клинический онкологический диспансер. Предыдущий руководитель РКОД Ильгиз Хидиятов был уволен по представлению прокурора из-за утраты доверия.

Видео: Telegram-канал БСМП Челнов

