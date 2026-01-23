По требованию прокурора РТ главврача РКОД уволили по утрате доверия

Ильгиз Хидиятов

Фото: «Татар-информ»

Главный врач республиканского онкодиспансера Ильгиз Хидиятов уволен по представлению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Проверка выявила, что коммерческие фирмы оплачивали его личные расходы – бытовую технику и аренду автомобиля – в период заключения с ним госконтрактов. Хидиятов также скрыл сведения о страховании жизни на 5 млн рублей и оформил имущество на 17 млн рублей на родственника.

Ильгиз Хидиятов родился 31 мая 1973 года. Он окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

В 1997–1998 годах прошел интернатуру по хирургии. В 2006 году обучался в Институте государственной службы при Президенте РТ. В 2020 году прошел повышение квалификации по организации здравоохранения и общественному здоровью в КГМА.

Врачебную деятельность начал в 1998 году в РКБ. С 2005 по 2009 год возглавлял Пестречинскую ЦРБ. С 2009 по 2018 год руководил Зеленодольской ЦРБ. В апреле 2018 года был назначен главным врачом РКОД Татарстана.