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Исполняющий обязанности главы исполкома Нижнекамска покидает свой пост
Исполняющий обязанности руководителя исполнительного комитета Нижнекамска и начальник отдела жилищной политики Руслан Хайруллин покидает свой пост. Он написал заявление по собственному желанию.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, последним его рабочим днем на этой должности станет 15 апреля. До этого чиновник побывает в двухнедельном отпуске.
Хайруллин занимает пост отдела жилищной политики с октября 2022 года. А в декабре прошлого года он был назначен и.о. руководителя исполкома после увольнения Камиля Назмиева.
Кто же будет теперь исполнять обязанности руководителя исполкома, власти города химиков пока не определились — в запасе на раздумья есть почти месяц.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске свой пост покинул глава Управления земельных и имущественных отношений.
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