Исполняющий обязанности главы исполкома Нижнекамска покидает свой пост

Исполняющий обязанности руководителя исполнительного комитета Нижнекамска и начальник отдела жилищной политики Руслан Хайруллин покидает свой пост. Он написал заявление по собственному желанию.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, последним его рабочим днем на этой должности станет 15 апреля. До этого чиновник побывает в двухнедельном отпуске.

Хайруллин занимает пост отдела жилищной политики с октября 2022 года. А в декабре прошлого года он был назначен и.о. руководителя исполкома после увольнения Камиля Назмиева.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Кто же будет теперь исполнять обязанности руководителя исполкома, власти города химиков пока не определились — в запасе на раздумья есть почти месяц.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске свой пост покинул глава Управления земельных и имущественных отношений.