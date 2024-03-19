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В Нижнекамске свой пост покинул глава Управления земельных и имущественных отношений
Начальник Управления земельных и имущественных отношений Дамир Зарипов покидает свой пост. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, чиновник уходит по собственному желанию. В пятницу будет его последний рабочий день на этой должности.
Зарипов проработал в Нижнекамске чуть более двух лет. Для него данная область не была новой. Ранее он трудился в Управлении административно-технической инспекции, Дирекции парков и скверов Казани, КНИТУ-КХТИ и других местах.
Перед новым руководителем в Нижнекамске мэр Рамиль Муллин ставил задачи провести переоценку кадастровой стоимости и привести имущественный комплекс в порядок.
По словам собеседницы агентства, Зарипов намерен вернуться в столицу Татарстана.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что экс-сотрудник Нацбиблиотеки РТ стала главой Управления культуры Нижнекамского района.
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