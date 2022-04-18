Комиссия челнинской мэрии займется организацией похорон главы Центрального района

Аппаратное совещание в мэрии Набережных Челнов началось сегодня с минуты молчания в память о погибшем главе Центрального района города Искандара Галимова. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что работает городская комиссия по организации похорон, которую возглавляет глава исполкома Фарид Салахов.

Он рассказал, что Искандар Галимов профессионально занимался лыжным спортом, имел разряд и приобщал товарищей к лыжным гонкам.

«Отличный семьянин, выдержанный, порядочный, скромный человек, — сказал Магдеев о погибшем.— К сожалению, произошло несчастье, мы глубоко скорбим о безвременной кончине. Выражаем соболезнования супруге и всему семейству Искандара Нургалямовича Галимова».

Градоначальник добавил, что о времени и месте похорон власти города сообщат дополнительно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Искандар Галимов погиб на Камчатке во время Авачинского марафона.