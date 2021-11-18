Исполком Набережных Челнов озвучил механизм проверки QR-кодов в транспорте

22 ноября с пяти утра в общественном транспорте Набережных Челнов начнется проверка QR-кодов у пассажиров. На линии движения автобусов и электрического транспорта выйдут контрольно-ревизионные службы. Об этом на пресс-конференции в Автограде сообщил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

В состав мобильных проверяющих бригад войдут сотрудники от перевозчиков «Электротранспорт» и «Пассажирские перевозки», а также сотрудники полиции. Гаджеты для верификации кодов выданы республикой в рамках поддержки Набережным Челнам.

«Вход и проезд в общественном транспорте пассажиров старше 18 лет без QR-кодов будет запрещен. Контрольно-ревизионные службы будут проверять у пассажиров на входе и во время проезда наличие QR-кода. За проезд без QR-кода предусмотрена ответственность и штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей», — отметил спикер.

По словам Зуева, контрольно-ревизионные службы уже обеспечены смартфонами, сотовой связью и интернетом. Докладчик также отметил, что проверки в транспорте Челнов будут организованы так, чтобы в наименьшей степени беспокоить пассажиров.

«Конечно, в больших автобусах и трамваях есть возможность зайти в салон и провести такую проверку, а в автобусах малой вместимости проверка будет происходить на входе и выходе. У нас есть достаточное количество бригад для проведения проверок, поэтому они будут вестись на всех маршрутах без исключения», — заверил спикер.

На работу транспорта проверки влиять не будут. По словам Зуева, они будут происходить мобильно и в максимально сжатые сроки. Возможно, будет некоторое замедление по графику движения транспорта, но оно будет минимальным.

«Такие меры вводятся, чтобы уберечь население от дальнейшего распространения заболевания. Большая часть населения уже привиты от новой коронавирусной инфекции, а также имеется большое количество переболевших. Еще раз призываю всех – вакцинируйтесь», — сказал докладчик.

Темпы вакцинации от коронавируса на сегодняшний день стараются нарастить по всей стране. Из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент РФ Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Региональные власти могли самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидситуации, такое решение приняли пять субъектов РФ. Татарстан не стал продлевать нерабочие дни, но было принято решение ужесточить антиковидные меры. С 22 ноября в общественном транспорте республики начнут действовать QR-коды.