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Ру Тат
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Общество
20 декабря 2022  14:07
Арсений Каримов

В новогоднюю ночь концерты состоятся на двух площадках Казани

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В новогоднюю ночь на катке в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан» вниманию казанской публики будут представлены концертные программы. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил начальник Управления культуры исполкома столицы Татарстана Азат Абзалов.

«У Центра семьи „Казан“ мероприятия в новогоднюю ночь пройдут с 22.00 до 2.00, а на катке „Черное озеро“ с 22.00 до 3.00», — отметил чиновник.

Кроме того, по словам Абзалова, «в елочных городках будет играть музыка и работать освещение до трех [часов] утра».

Спикер также добавил, что на двух основных площадках будут транслироваться обращения Президента Татарстана Рустама Минниханова и Президента России Владимира Путина.

#новогодние праздники #азат абзалов
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