Центральная елка у казанской Чаши откроется 20 декабря

Завтра, 20 декабря, казанцы и жители города смогут посетить открытие центральной новогодней елки города. У Центра семьи «Казан» развернется интерактивная программа с выступлениями музыкантов и аниматоров, передает пресс-служба мэрии.

Дети смогут стать участниками сказки «Подарок для Снежной Королевы», покружиться в хороводе и поиграть в зимние забавы с персонажами постановки. Главные герои спектакля – Снегоняши, которые отправятся в путешествие, чтобы превратить Снежную Королеву в доброго персонажа, а снеговик «Болтун» расскажет зрителям о тайной фабрике подарков Деда Мороза.

Хедлайнерами концерта станут группы «Болгар кызлары», Yuki, а также Игнат Изотов, Ландыш Нигматзянова и Анастасия Макарова.

Также у Чаши установят праздничные торговые ряды фестиваля «КышДаКар-фест». Павильоны будут украшены городской символикой и иллюминацией.

Мероприятия стартуют в 5 часов вечера.