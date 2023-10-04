Исполком Казани, рассказал когда откроют мост через Кабан по ул.Назарбаева

Аварийный мост через озеро Кабан в 2022 году

Фото: © Салават Камалетдинов / архив «Татар-информ»

Открытие моста через озеро Кабан запланировано на октябрь 2023 года. Об этом рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства.

«Добрый день! Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, завершить работы и открыть мост планируется в этом месяце», — отметили в исполкоме.

Напомним, что мост по улице Назарбаева был закрыт осенью 2022 года. Причиной стал высокий износ конструкций и опасность дальнейшей эксплуатации. Мост был построен более 60 лет назад и реконструируется впервые.

Первоначально планировалось, что его откроют в 2024 году, однако работы велись с опережением графика, поэтому возможную дату запуска движения перенесли на конец 2023 года. Таким образом, новая конструкция откроется еще быстрее, чем предполагалось.