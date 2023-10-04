Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Исполком Казани, рассказал когда откроют мост через Кабан по ул.Назарбаева
Открытие моста через озеро Кабан запланировано на октябрь 2023 года. Об этом рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства.
«Добрый день! Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, завершить работы и открыть мост планируется в этом месяце», — отметили в исполкоме.
Напомним, что мост по улице Назарбаева был закрыт осенью 2022 года. Причиной стал высокий износ конструкций и опасность дальнейшей эксплуатации. Мост был построен более 60 лет назад и реконструируется впервые.
Первоначально планировалось, что его откроют в 2024 году, однако работы велись с опережением графика, поэтому возможную дату запуска движения перенесли на конец 2023 года. Таким образом, новая конструкция откроется еще быстрее, чем предполагалось.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»