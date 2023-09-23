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Исполком Казани рассказал, когда достроят надземный переход по проспекту Победы
Надземный пешеходный переход по проспекту Победы, рядом с одноименным ЖК, входит во второй этап реконструкции Вознесенского тракта. Его техническое открытие будет проведено после открытия этой очереди трассы, рассказали в Комитете внешнего благоустройства города.
«Сам объект технически можно будет открыть, когда будет завершена вся вторая очередь трассы, тогда будут проведены проверки на соответствие требованиям технической безопасности и получены все необходимые документы», — говорится в комментарии.
В исполкоме добавили, что специалистам еще предстоит завершить мелкие работы, а также провести пуско-наладку лифтов, электричества и другие работы.
Второй отрезок реконструкции проходит от проспекта Победы до трассы М7 «Волга». Его протяженность составляет 7,5 км. На этом участке, как ранее сообщал «Татар-информ», планируют возвести по два надземных и подземных пешеходных перехода, а также два путепровода, мосты через реки Нокса и Крутовка.
Вознесенский тракт — это пятая вылетная магистраль Казани общей протяженностью 12 километров, на которой не будет ни одного светофора. То есть будет безостановочный проезд, который позволит за 15-20 минут доехать от центра города до М7.
Ранее, напомним, жителям Казани ответили, когда проведут ремонт ступеней надземном переходе на ул.Сахарова.
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