Исполком Казани рассказал, когда достроят надземный переход по проспекту Победы

Надземный пешеходный переход по проспекту Победы, рядом с одноименным ЖК, входит во второй этап реконструкции Вознесенского тракта. Его техническое открытие будет проведено после открытия этой очереди трассы, рассказали в Комитете внешнего благоустройства города.

«Сам объект технически можно будет открыть, когда будет завершена вся вторая очередь трассы, тогда будут проведены проверки на соответствие требованиям технической безопасности и получены все необходимые документы», — говорится в комментарии.

В исполкоме добавили, что специалистам еще предстоит завершить мелкие работы, а также провести пуско-наладку лифтов, электричества и другие работы.

Второй отрезок реконструкции проходит от проспекта Победы до трассы М7 «Волга». Его протяженность составляет 7,5 км. На этом участке, как ранее сообщал «Татар-информ», планируют возвести по два надземных и подземных пешеходных перехода, а также два путепровода, мосты через реки Нокса и Крутовка.

Вознесенский тракт — это пятая вылетная магистраль Казани общей протяженностью 12 километров, на которой не будет ни одного светофора. То есть будет безостановочный проезд, который позволит за 15-20 минут доехать от центра города до М7.

Ранее, напомним, жителям Казани ответили, когда проведут ремонт ступеней надземном переходе на ул.Сахарова.