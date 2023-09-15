В исполкоме Казани рассказали, когда отремонтируют надземный переход на ул.Сахарова

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В Казани отремонтируют надземный пешеходный переход на пересечении ул.Сахарова и проспекта Победы. Как рассказали в мэрии, работы начнутся в уже сентябре-октябре.

«Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, на этом надземном пешеходном переходе будет произведен ремонт ступеней ориентировочно в сентябре — октябре», — заявили в исполкоме.

По сообщениям жителей, переход к одному из крупных ТЦ города ремонтировали в прошлом году, однако в некоторых местах цементное покрытие «слетело», из-за чего пешеходы «спотыкаются о железные края лестницы».