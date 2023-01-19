Строительство первого участка Вознесенского тракта в Казани хотят завершить в ноябре

фото: пресс-служба мэрии Казани

Строительство первого участка Вознесенского тракта в Казани протяженностью около 4 километров могут завершить в ноябре. Работы на отрезке магистрали от улицы Гвардейская до проспекта Победы выполнены на 90%, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Один из главных проектов года – завершение первого этапа возведения Вознесенского тракта. Несмотря на погоду, строительство идет по графику, технологии позволяют качественно вести работу и сегодня. Ежедневно в две смены на площадках трудятся 57 единиц техники и 200 строителей, чтобы реализовать проект, который важен для нас», – сказал мэр Казани Ильсур Метшин во время посещения объекта.

На первом участке построены все искусственные сооружения – три подземных пешеходных перехода на пересечении Вознесенского тракта с улицами Аделя Кутуя, Родины и Назиба Жиганова, железнодорожный путепровод и два тоннеля по ул. Гвардейской и на проспекте Победы. Почти на всем участке уложен нижний слой асфальта.

В настоящее время рабочие устанавливают подпорные стенки и шумозащитные экраны, укладывают нижний слой асфальта на оставшихся отрезках дороги и прокладывают новые сети ливневой канализации.

Кроме того, продолжается строительство тракта на втором участке – от проспекта Победы до трассы М7 протяженностью около 8 километров. Здесь возведут два надземных и два подземных пешеходных перехода, два путепровода, мосты через реки Нокса и Крутовка.

Уже завершены переустройство инженерных сетей, строительство временных объездных дорог по ул. Фучика и на автодороге М7. Сейчас специалисты обустраивают входные группы надземных пешеходных переходов, возводят железобетонные балки пролета моста через Ноксу, на подземных пешеходных переходах идет устройство монолитных плит и каркаса.

Строительство Вознесенского тракта общей протяженностью 12 километров началось летом 2021 года. Завершить все работы планируется в 2024 году. Магистраль разгрузит Мамадышский тракт и примет трафик с ближайших жилых микрорайонов.