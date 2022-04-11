Исполком Казани потратит на празднование Дня Победы почти 42 млн рублей

На празднование 77-го Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2022 года мэрия Казани намерена потратить более 41,8 млн рублей. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

Основные торжества по традиции будут организованы на площади Тысячелетия у стен Казанского Кремля. На специально установленной сцене будут организованы дневной концерт продолжительностью два часа и вечерний концерт продолжительностью пять часов. В КРК «Пирамида» состоится прием для ветеранов Великой Отечественной, который должны посетить 100−120 гостей.

Концерт в парке Победы должен продлиться четыре часа. Три часа продлится организованный там же фестиваль «Фанфары Победы», участники которого получат брендированные бейсболки и футболки. Также в парке возложат цветы к Монументу матерям и вдовам.

Праздничный салют будет запущен с баржи в акватории реки Казанки около Кремлевской дамбы. Всего в течение четырех минут предполагается запустить 1980 зарядов разного калибра.

Часть средств окажется потрачена на размещение рекламных материалов и проведение мемориальных мероприятий на Арском и Архангельском кладбищах, в парке Победы.

План мероприятий по празднованию Дня Победы не изменился по сравнению с тем, что предусматривался тендером, размещенным 30 марта, как и стоимость работ. Заявки на участие в конкурсе предполагалось принимать до 8 апреля, а определить исполнителя — 12 апреля.

Сейчас в качестве заказчика по-прежнему выступает Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани. Заявки на участие принимаются с 11 до 19 апреля. Исполнитель должен быть определен 21 апреля.