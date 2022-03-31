Исполком Казани готов потратить на празднование Дня Победы до 41,8 млн рублей

Мэрия Казани объявила тендер на проведение торжеств по случаю Дня Победы 9 мая 2022 года. Начальная цена контракта составляет 41,8 млн рублей.

Заказчиком выступает Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30 марта до 8 апреля. Исполнителя планируется определить 12 апреля.

Из документации тендера следует, что салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится на Казанке, возле Кремлевской дамбы. Он должен длиться не меньше 4-х минут.

Концерты и другие мероприятия должны пройти в разных локациях города: в КРК «Пирамида», на площади Тысячелетия и в парке Победы. Дневной концерт будет идти не менее 2-х часов, а вечерний – не менее 5.

Контракт предусматривает привлечение подростковых и взрослых танцевальных коллективов, выступление хора и других артистов.

В сферу ответственности подрядчика входят видео- и фотосъемка, работа контролеров и прочее.

Напомним, что в прошлом году власти Казани готовы были потратить на празднование 9 Мая чуть больше – 43,2 млн рублей.