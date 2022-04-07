В Казани утвержден план мероприятий по празднованию Дня Победы

Исполком Казани утвердил план мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Соответствующее постановление опубликовано в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.

В городе пройдут праздничные концерты и спортивные соревнования, состоятся торжественные возложения цветов к могилам воинов. Основными местами проведения праздника станут площадь Тысячелетия, площадь Свободы, парк Победы и стадион «Ак Барс Арена». В парках и скверах города программа будет организована по отдельному плану.

«Расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий, произвести за счет средств, предусмотренных в сметах расходов на 2022 год соответствующих городских служб, привлеченных спонсорских средств и иных внебюджетных источников, а также средств, поступивших на данные цели из бюджета Республики Татарстан», — говорится в документе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на подготовку и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, казанский исполком готов потратить почти 42 млн рублей.