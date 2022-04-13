Исполком Челнов возглавил Фарид Салахов

Исполком Набережных Челнов возглавил Фарид Салахов. Итоги конкурса были объявлены на очередном заседании городского Совета в мэрии Автограда. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

В соответствии с решением Горсовета от 25 февраля 2022 года конкурс был проведен 23 марта. На участие в конкурсе подали документа два претендента: Азамат Вильданов и Фарид Салахов.

В состав конкурсной комиссии для отбора кандидатов от депутатского корпуса вошли Венера Туктарова, Евгений Архипов и Альберт Петров. Половину состава комиссии назначил Президент РТ Рустам Минниханов, при участии которого прошло заседание. В их число вошли депутат Госсовета Светлана Захарова, первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин и главный советник Управления по работе с территориями Президента РТ Фанис Нуреев.

Стаж управленческой деятельности и муниципальной службы Вильданова составляет более девяти лет. В своей речи он обратил внимание на необходимость благоустройства города, развития города в качестве автомобильной столицы России, повышения уровня жизни челнинцев и удержания молодежи в городе.

Фарид Салахов в начале выступления поблагодарил депутатский корпус за оказанное ранее доверие, а также подвел итоги своей работы на посту руководителя исполкома в течение двух лет. По его словам, за непростые 2020 и 2021 годы объем производства промышленной продукции вырос на 22%, достигнув 579,3 млрд рублей, а основные показатели экономики города вышли на допандемийный уровень. Своими основными задачами Салахов назвал работу над улучшением делового климата, стимулированием развития конкуренции и формированием условий для привлечения инвесторов.

Фарид Салахов родился в Буинске. Окончил Казанский федеральный университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет. С апреля по декабрь 2017 года работал главным инженером МУП «Предприятие автодорог». С 2017 по 2020 год — директор МУП «Предприятие автодорог». С марта 2020 года возглавил исполком Набережных Челнов.