Исполком Челнов устроил очередную «тайную проверку» общественного транспорта

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов сегодня ранним утром проверил работу общественного транспорта. Фото и видео появились в телеграм-канале городской администрации.

Вместе с начальником управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Русланом Вильдановым и директором Горкоммунхоза Альвиром Аглуллиным на остановке «Дворец детского творчества» руководитель исполкома ждал 22-й маршрут. С остановки «Молодежная» был проверен 26-й маршрут.

По его словам, оба автобуса подъехали в соответствии с информацией, отображенной в сервисе «Яндекс.Карты».

«Посмотрели какая загруженность. Терминалы для оплаты работают. Будем улучшать работу. Ожидаем в скором времени поставку 46 новых больших автобусов. Эту работу продолжим», — отметил Фарид Салахов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что исполком Челнов приступил к «тайным проверкам» общественного транспорта. Проводить их поручил мэр города Наиль Магдеев.