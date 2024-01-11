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Исполком Челнов устроил очередную «тайную проверку» общественного транспорта
Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов сегодня ранним утром проверил работу общественного транспорта. Фото и видео появились в телеграм-канале городской администрации.
Вместе с начальником управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Русланом Вильдановым и директором Горкоммунхоза Альвиром Аглуллиным на остановке «Дворец детского творчества» руководитель исполкома ждал 22-й маршрут. С остановки «Молодежная» был проверен 26-й маршрут.
По его словам, оба автобуса подъехали в соответствии с информацией, отображенной в сервисе «Яндекс.Карты».
«Посмотрели какая загруженность. Терминалы для оплаты работают. Будем улучшать работу. Ожидаем в скором времени поставку 46 новых больших автобусов. Эту работу продолжим», — отметил Фарид Салахов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что исполком Челнов приступил к «тайным проверкам» общественного транспорта. Проводить их поручил мэр города Наиль Магдеев.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов, t.me/nabchelnyofficial
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