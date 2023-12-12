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Общество 12 декабря 2023 09:50

Исполком Челнов приступил к «тайным проверкам» общественного транспорта

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Исполком Челнов приступил к «тайным проверкам» общественного транспорта

Сегодня ранним утром первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев по поручению мэра Наиля Магдеева проверил подготовку автобусов большой вместимости, которые выходят на обслуживание пассажиров. Фото и видео опубликованы в телеграм-канале городской администрации.

Все водители горкоммунхоза проходят медицинское освидетельствование, технический осмотр. Время на часах — 5 утра.

Днем ранее Зуев на аппаратном совещании доложил, что, несмотря на морозы, транспорт города работает в штатном режиме. На линию ежедневно выходят 56 трамваев, 229 автобусов.

Несмотря на это, Наиль Магдеев предложил первому замруководителю провести «тайные проверки».

«Общественный транспорт возьмите на контроль. Коэффициент выхода на линию должен быть соответствующим, при -25 долго стоять на остановке мало приятного, с детьми тем более. В этом плане, Илья Сергеевич, контроль за вами, мы договорились, не мешает с утра при выпуске транспорта на линию быть там. Не оповещая, проверить и посмотреть, как работают наши транспортники в 5 утра, что там по факту происходит», — сказал мэр.

Фото: телеграм-канал городской администрации.

#общественный транспорт
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