Исполком Челнов поздравил семью бойца СВО с рождением сына

В КДМЦ Набережных Челнов состоялась торжественная выписка ребенка военнослужащего. В семье бойца СВО Нафиса родился сын, которого назвали, как и отца. Маму Оксану вместе с малышом ждали старшие дети.

С пополнением супругу военного поздравил руководитель исполкома Фарид Салахов. Он вручил молодой маме подарки и 100 тыс. рублей от города: это уже традиция в Челнах.

На торжественной выписке присутствовали и родители супругов.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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