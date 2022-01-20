Исполком Челнов окажет помощь в трудоустройстве работников Кранового завода

Сто двадцать девять работников Набережночелнинского кранового завода попадут под сокращение из-за ликвидации предприятия. Исполком Набережных Челнов готов оказать им содействие в трудоустройстве, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы мэрии Автограда Римма Мухаметзянова.

«Исполнительный комитет в курсе ситуации с Крановым заводом, где было трудоустроено 129 сотрудников. 18 января руководство компании обратилось в кадровый центр „Работа России“, готовится список на сокращение. Мы готовы помочь в трудоустройстве работников компании. Сообщаем, что на данный момент в кадровом центре свыше 7 тыс. вакансий», — процитировала собеседница агентства официальный ответ властей города.

В конце 2021 года Набережночелнинский крановый завод заявил о самоликвидации. Генеральный директор предприятия 50-летний Марс Тимербулатов оказался в СИЗО по подозрению в хищении 5 млн рублей и сокрытии налогов на 404 млн, о чем ранее сообщало агентство.

Крановый завод работает с 1997 года. Это крупнейший комплекс по конструированию, изготовлению, доставке, монтажу и гарантийному обслуживанию грузоподъемной техники. В мае текущего года предприятие отметило бы четверть века. Завод также известен выпуском эротических календарей.