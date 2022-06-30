Исполком Челнов о скандале на кладбище: Точка в деле «ритуальщиков» еще не поставлена

Исполнительный комитет Набережных Челнов не стал комментировать ситуацию, которая возникла в этом году на городском кладбище. Первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев на пресс-конференции заявил, что идет разбирательство в УФАС по РТ и точка в этом вопросе еще не поставлена.

«Я считаю, что комментировать за антимонопольную службу будет некорректным [решением]. До того момента, как будет поставлена точка в этом деле и принято конкретное решение о тех или иных нарушениях, комментарии давать преждевременно», — подчеркнул докладчик.

Спикер также отказался комментировать информацию о том, почему исполком не урегулирует конфликт между предпринимателем и начальником кладбища. «Разговоров об этом много, и мы предлагаем решать всё это в правовой плоскости. Если есть состав преступления, то оценку этому должна дать правоохранительная система», — пояснил он.

Конфликт возник между руководством кладбища и представителями частного бизнеса. Суд над начальником местного кладбища, которого обвиняют в превышении полномочий, воспрепятствовании предпринимательской деятельности и незаконном обороте спецтехнических средств, начался в мае. Однако само рассмотрение дела отложили на 6 июля из-за того, что подсудимый несвоевременно получил копию постановления о судебном заседании.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что заведующий кладбищем не давал челнинцам похоронить своих родственников, пока они не заключат с ним контракт.