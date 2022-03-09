СК: Глава кладбища не давал челнинцам хоронить умерших, пока не заключат с ним контракт

Как полагает следствие, в 2020-2021 годах родственники умерших заключали договоры по оказанию ритуальных услуг с одним из челнинских предпринимателей. Однако, когда они приезжали на кладбище, их встречал заведующий кладбищем МУП «Горкоммунхоз».

Он принуждал родственников умерших отказываться от услуг предпринимателя – якобы он занижал цены на копку могил – после чего заставлял заключать договоры с подконтрольными ему фирмами по завышенным ценам. В противном случае он не давал выкопать могилы.

Кроме того, как установили следователи и сотрудники УФСБ России по РТ, заведующий кладбищем купил в неустановленном месте и установил в помещениях МУП «Горкоммунхоз» два комплекта видеокамер, которые относятся к специальным средствам негласного получения информации и не разрешены к свободному обращению.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий», «Незаконный оборот спецтехнических средств» и «Воспрепятствование предпринимательской деятельности». В данный момент 48-летний обвиняемый занимает должность начальника кладбища. Свою вину он не признал. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.