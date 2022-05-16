В Челнах отложили рассмотрение дела начальника кладбища за превышение полномочий

Сегодня в Набережных Челнах стартовал суд над начальником местного кладбища, которого обвиняют в превышении полномочий, воспрепятствовании предпринимательской деятельности и незаконном обороте спецтехнических средств.

Однако само рассмотрение дела отложили на 6 июля из-за того, что подсудимый несвоевременно получил копию постановления о судебном заседании. Об этом сообщается в пресс-службе Набережночелнинского суда.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что заведующий кладбищем не давал челнинцам похоронить своих родственников, пока они не заключат с ним контракт.