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Ру Тат
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Происшествия
16 мая 2022  13:13
Павел Климчак

В Челнах отложили рассмотрение дела начальника кладбища за превышение полномочий

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Сегодня в Набережных Челнах стартовал суд над начальником местного кладбища, которого обвиняют в превышении полномочий, воспрепятствовании предпринимательской деятельности и незаконном обороте спецтехнических средств.

Однако само рассмотрение дела отложили на 6 июля из-за того, что подсудимый несвоевременно получил копию постановления о судебном заседании. Об этом сообщается в пресс-службе Набережночелнинского суда.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что заведующий кладбищем не давал челнинцам похоронить своих родственников, пока они не заключат с ним контракт.

#суд #Набережные Челны #кладбище
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