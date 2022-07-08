Исмет Эрикан: Компании Турции придают большое значение выставке «Агроволга» в Татарстане

Компании Турции придают большое значение участию в агропромышленной выставке «Агроволга» в Татарстане. Об этом Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан заявил Президенту республики Рустаму Минниханову в «Казань Экспо».

«У нас объединенный стенд, на котором представлены 12 турецких компаний. В последующие годы планируем расширить наше участие, потому что придаем большое значение этой выставке», – отметил Исмет Эрикан.

Он рассказал Рустаму Минниханову, что в выставке участвуют компании, которые производят сельскохозяйственные машины и оборудование, а также удобрения, семена, рассаду.

«Турция занимает серьезное положение в сельском хозяйстве. Мы экспортируем сельскохозяйственное оборудование, в том числе и в Россию хотим увеличить поставки. Я верю, что в наше сотрудничество будет только расти и укрепляться», – подчеркнул генконсул.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Брянской области Александр Богомаз сегодня ознакомились с экспозицией международной агропромышленной выставки «Агроволга-2022», которая была организована на площадке «Казань Экспо». В мероприятии приняли участие более 400 российских и зарубежных компаний.