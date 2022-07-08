Дмитрий Патрушев: Татарстан традиционно занимает уверенные позиции в сельхозотрасли

Татарстан традиционно занимает высокие позиции во многих направлениях сельскохозяйственной отрасли. Об этом заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на международной агропромышленной выставке «Агроволга 2022».

«Российский агропром продолжает свое стабильное развитие. Приволжский федеральный округ, и, конечно же, Татарстан традиционно занимают уверенные позиции во многих направлениях нашей отрасли. В частности, вы занимаете лидирующие позиции в стране по производству сырого и обработанного молока, входите в десятку крупнейших производителей растительного масла. Кроме того, у вас имеется замечательная база для развития сельхозмашиностроения», — сказал министр сельского хозяйства России.

«Очень надеюсь, что работа и дальше будет выстроена так, что этот потенциал будет укрепляться на благо всей нашей страны. И, конечно, такие качественные мероприятия, как „Агроволга“, будут этому помогать и способствовать», — добавил он.

Министр подчеркнул, что сейчас для сельскохозяйственной отрасли наступил важный этап — российские аграрии планомерно приступают к уборочной кампании. «ПФО, в том числе и Татарстан, находятся уже на старте сезонных полевых работ. Рассчитываем, конечно же, что всё пройдет штатно. От всей души желаю хорошей погоды и высоких урожаев», — отметил он.

Патрушев также заверил, что Минсельхоз России продолжит оказывать всю необходимую поддержку, которую может реализовать федеральное министерство.

Говоря о выставке «Агроволга», он заметил, что на площадках представлены лучшие, передовые технологии агропромышленного комплекса. «Подтверждением этому служит тот факт, что здесь собрались более 12 тыс. участников из 65 регионов России, есть гости из 15 стран. В экспозиции представлены достижения отраслевой науки, современная техника, оборудование для растениеводства, животноводства и переработки, а также новинки селекции минеральных удобрений и средства защиты растений», — продолжил глава Минсельхоза.

Он выразил уверенность в том, что выставка будет способствовать установлению полезных деловых контактов, а также реализации новых успешных проектов в сфере АПК. «Знаю, что в таком формате мероприятие проходит только второй год, первая выставка была в прошлом году. Но при этом мы уже видим, насколько хорошо она себя зарекомендовала», – заявил министр.

В завершение Патрушев пожелал участникам мероприятия плодотворной работы, а также поздравил татарстанцев с наступающим праздником Курбан-байрам.

В работе выставки принимают участие свыше 400 экспонентов. Более 10 гектаров засеяно экспериментальными культурами. На площади 35 тыс. кв. метров разместились производители сельскохозяйственной техники. Приглашены эксперты и специалисты, которые представляют новейшие технологии по таким направлениям, как растениеводство, сельскохозяйственная техника, животноводство, мелиорация и малые формы хозяйствования.

Посетителями выставки стали 15 тыс. специалистов и руководителей агропромышленной отрасли со всей России, а также из Казахстана, Беларуси, Турции, Анголы, Ирана, Венгрии, Германии, Израиля, Индии и Швеции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил международную агропромышленную выставку «Агроволга 2022».