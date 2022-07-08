Президент РТ на «Агроволге»: «Здесь много гостей, которые видят в нас своих партнеров»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил международную агропромышленную выставку «Агроволга 2022». Вместе с ним в осмотре экспозиции приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня для нас очень ответственный день — мы проводим нашу выставку после пандемии [коронавируса] с участием министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, — сказал Минниханов. — Здесь очень много гостей, представивших свою продукцию, которые видят в нас своих партнеров, и мы, конечно же, тоже».

Президент РТ поблагодарил руководство Минсельхоза России за то, что Татарстан принимает участие в решении многих вопросов и во всех программах.

«В успехах республики есть огромная доля наших партнеров, которые представляют структуры министерства. Хочу поблагодарить всех участков выставки и Минсельхозпрод Татарстана за хорошую организацию мероприятия, а также Лаишевский район, где всё происходит, и прессу», — отметил он.

Александр Богомаз поздравил татарстанцев от имени аграриев Брянской области с «замечательным праздником „Агроволга 2022”».

«Эта выставка показывает величие нашего сельского хозяйства, которое еще в конце прошлого века и в начале нынешнего кроме как „черной дырой" никак не называли. Невозможно было быть успешным и получить прибыль, кормить население нашей страны», — заявил он.

Губернатор Брянской области добавил, что в 2006 году благодаря Президенту России Владимиру Путину началась реализация национального проекта по развитию агропромышленного комплекса. «И сегодня мы видим тот успех, которого добилась наша страна за короткое время. Мы увидели это сегодня на площадках выставки, на показах техники, которую используют агропроизводители. Хочу поздравить моего коллегу, Президента Татарстана, с теми достижениями, которые имеет республика», — продолжил он.

Богомаз заметил, что Татарстан по праву входит в десятку лучших производителей сельхозпродукции России. «Республика на протяжении всего времени, даже в тяжелые годы, работала успешно и сегодня идет к новым достижениям», — резюмировал он.

Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2022» открылась на площадке выставочного центра «Казань Экспо» 6 июля и завершится сегодня, 8 июля. В мероприятии принимают участие более 400 российских и зарубежных компаний.