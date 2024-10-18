«Пейзажи из кабины самолета»: в Музее ИЗО РТ открылись выставки цифровых фото

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана одним вернисажем начали работу сразу три выставки современной фотографии. Второй этаж двусветного пространства заполнил выставка московского фотографа Саши Генциса «Рейс в мечту». Третий этаж поделили фототворения гонкогского фотографа Алмонд Чу из проектов «Парад» (Parade) и «В будущем» (In The Future) и три масштабные работы объединения фотохудожника Ольги Мичи, историка фотографии Алексея Логинова и искусствоведа Артема Логинова – Арт-группы ГрОМ.

Фотографии в высокой и, пожалуй, даже в гипертрофированной степени компьютерной обработки экспонируются отпечатанными на пластике большого формата. Их авторов объединяет сотрудничество с московским Центром визуальной культуры «Béton», который, напомним, уже привозил в Казань несколько выставок Ольги Мичи.

«Организаторам и участникам выставки я выражаю благодарность за возможность прикоснуться к необычному искусству. Это искусство цифрового формата, которое последнее время набирает обороты, и мы все знаем, что за ним будущее и нам обязательно нужно с ним знакомиться и быть к нему причастным», – сказал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Увидеть пейзажи из кабины самолета, как это представляет Саша Генцис в проекте «Рейс в мечту», признался Натфуллин, было и его мальчишеской мечтой.

Все запечатленные на снимках кабины пилотов принадлежат уже не выполняющим рейсы самолетам – экспонатам Центрального музея Военно-воздушных сил России, который находится в Москве. Пейзажи за ними – фотомонтаж. Но это пейзажи тех стран, где побывал Саша Генцис, и на некоторых снимках – немного фантастики в стиле «Звездных воин».

«Саша Генцис создает свои работы из того, что было, а сейчас руинировано и не используется. И какой потрясающий получился проект! В этом проекте есть самолеты, которые собирались в Казани. В проекте Алмонда Чу цифровые технологии и люди с одним лицом навевают нам страшное понимание и вопрос, где же на самом деле человек в современном мире», – обратила внимание директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Внимательный посетитель обратит внимание, что к некоторым фотоработам проекта «Рейс в мечту» есть этикетки с информацией о моделях самолетов. Это как раз те, что производились в Казани.

Лишь на одном фото Генциса запечатлены «внутренности», то есть фюзеляж вертолета. Это, как рассказал «Татар-информу» начальник Центрального музея ВВС России Александр Зарубецкий, гигант В-12. Его собрали из двух, опять же казанских, вертолетов Ми-12 в конце 1960-х, чтобы перевозить в нем межконтинентальные баллистические ракеты. В-12 мог перевозить до 30 тонн и вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый большой вертолет в мире. В самом Центральном музее Военно-воздушных сил России в летний период по выходным проводят экскурсии в кабины летательных аппаратов, ставших экспонатами, жители Казани теперь смогут представить себя в 28 из них, побывав на выставке в Галерее современного искусства.

«Сегодня вы видите реализацию этой мечты. Я никак не связан с авиацией, и я никак не связан с Минобороны. Мы все находимся в пространстве, в котором эти самолеты летят. Но я художник, и я представляю проект искусствоведческий. Это искусство, которое прорвалось на большие музейные сцены. В прошлом году произошло уникальное событие – Русский музей впервые стал экспонировать современное искусство. И я горд тем, что одна из фотографий, представленных здесь сейчас, в настоящее время находится в Санкт-Петербурге в стенах Русского музея вместе с произведениями Айвазовского, Сурикова, Кабакова и других великих представителей искусства. Это означает, что каждый человек, который здесь находится, который фотографирует, имеет шансы, возможности выйти на большую сцену искусства», – сказал Гентис.

На фотографиях Алмонда Чу – стены Московского Кремля, Эрмитаж, Московский университет имени Ломоносова, стеклянные новостройки Газпрома и т.д. И на всех непременно коллаж из множества поз в движении размноженной фигуры самого художника. Обезличивание индивида или неотвратимость глобализации – повод задуматься, благо или трагедия усредняющая система маховика цивилизации.

Самые масштабные на выставке работы – «Последний день Гелиоса», «Изгнание из рая» и «Мидас» от Арт-группы ГрОМ. Они же самые фантазийные, несмотря на явную отсылку к древнейшей мифологии.

«Наш мир уже никогда не будет прежним, ИИ все больше входит во все области нашей жизни. Мы доверяем ему написание текстов, музыки, управление различными аппаратами. Это важнейший инструмент, который поможет нам в дальнейшем сделать нашу жизнь еще лучше. Многие его боятся, но я считаю, что, как авторы и создатели этой выставки, нужно брать его к себе в компаньоны, чтобы создавать поистине гениальные проекты, которые еще больше, глубже раскрывают важные социально значимые задачи», – сказала председатель Союза фотографов РТ Виктория Шигапова.

Выставки современной цифровой фотографии будут работать в Галерее современного искусства до 12 января 2025 года.