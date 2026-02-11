Искандер Гилязов: Не должно быть никаких домыслов вокруг личности Мусы Джалиля

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Известный ученый, доктор исторических наук Искандер Гилязов заявил, что те, кто обращается к образу героя-поэта Мусы Джалиля и пишет о нем научные труды, должны руководствоваться только историческими фактами. По его мнению, вокруг этой личности не должно быть никаких домыслов.

«В татарском обществе ходили различные слухи о Мусе Джалиле. Мусу Джалиля, его труды, его героизм ставили под сомнение. Кажется, и сейчас такие попытки есть. Нужно поставить преграду таким вещам, не должно быть домыслов вокруг этой личности. Хотелось бы, чтобы такие вещи больше ни в коем случае не повторялись. Потому что наши рассуждения всегда должны основываться на исторических фактах и исторической реальности. Мы не должны допускать каких-то мифов, слухов», – сказал он на круглом столе под названием «Жизнь и труды Мусы Джалиля: современная перспектива», посвященном 120-летию со дня рождения классика.

По мнению ученого, для глубокого понимания творчества Мусы Джалиля важно знать исторические факты.

«Чтобы понять конкретно, точно и подробно жизнь, творчество, героизм Мусы Джалиля, нужно, безусловно, хорошо знать исторический контекст. В каких условиях он вырос, получил образование и начал свою работу и творчество. Для этого необходимо понимать и знать исторический контекст 1920–1930-х годов», – подчеркнул он.

