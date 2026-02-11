ИЯЛИ организовал круглый стол, посвященный 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля

Фото: © «Татар-информ»

В Институте языка, литературы и искусств имени Галимджана Ибрагимова Академии наук РТ состоялся круглый стол «Жизнь и творчество Мусы Джалиля: современная перспектива», посвященный 120-летию со дня рождения великого татарского поэта. В мероприятии приняли участие сотрудники ИЯЛИ, ученые, писатели и общественные деятели.

«Нравственный облик, дух каждого народа, его место в мировой цивилизации определяются великими сыновьями и дочерями нации. Мы можем с гордостью сказать, что среди татар много таких людей. Среди них особого внимания заслуживает имя патриота-поэта Мусы Джалиля, чья жизнь стала примером бессмертного подвига, чье творчество проникнуто национальным содержанием и служит общечеловеческим идеалам. Этот человек совершил подвиг своей борьбой против фашизма, создал в тюрьме бессмертные произведения и нашел пути их возвращения на родину, к народу», – сказал, приветствуя участников, директор Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Ильгиз Халиков.

Директор института выразил уверенность, что популяризация и анализ богатого творческого наследия Мусы Джалиля – задача всех татарских ученых.

«Шли споры о нашем наследии, особенно о произведениях, созданных в советскую эпоху, звучали противоречивые мнения. Не стало исключением и творчество Джалиля. Но надо помнить, что каждое новое поколение по-своему воспринимает творчество Джалиля. Поэтому важной задачей является выявление ценности его наследия с точки зрения [конкретного] времени, оценка борьбы Джалиля с точки зрения времени, обнаружение его связи с духом эпохи, раскрытие отстаиваемых поэтом ценностей», – напомнил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Народный писатель Татарстана, главный редактор издательства «Язучы» при Союзе писателей РТ Газинур Мурат в своей приветственной речи назвал Мусу Джалиля лицом татарского народа.

«Личность Мусы Джалиля – это лицо татар, их генетический код. Он был нашим символом на протяжении многих лет. Он долгие годы остается нашим символом. Поскольку его личность была золотой опорой татарского мира, о нем всегда говорились различные слова, происходила „суета“, и в последние годы можно было услышать разные заявления. Но в то же время печатается много книг о джалиловцах. Было 11 джалиловцев, все они – наши национальные деятели», – заявил он.

Зульфия Шавалиева